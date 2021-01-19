«Ситуация резко поменялась». Геркус объявил, что не примет участия в выборах главы ФНЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента Футбольной национальной лиги.



«Друзья! Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах. Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов лиги, три клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития лиги.



Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе. В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований. На объединение ФНЛ с ПФЛ и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах. На реализацию этого курса РФС выдвинул своего генерального секретаря Александра Александровича Алаева. Желаю ему успеха!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Чертаново» выдвинуло генсека РФС Алаева на на пост главы ФНЛ