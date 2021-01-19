Илья Геркус представил программу, с которой собирался идти на выборы президента ФНЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал программу, с которой планировал участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.



В программе содержатся семь основных пунктов.



1. Сформулировать и запустить платформу бренда лиги во взаимосвязи с брендами клубов.

2. Привлечь и удержать новую аудиторию.

3. Увеличить просмотры трансляций матчей и обзоров лиги.

4. Увеличить собственные – спонсорские доходы ФНЛ, снизив нагрузку с клубов на содержание и развитие лиги.

5. Программа развития профессионального роста менеджеров клубов.

6. Укрепить структуру лиги.

7. Наладить координацию работы с РФС, РПЛ, ПФЛ, федеральными органами.



«Несмотря на то что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее убеждён, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу, могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Поэтому я представляю её, как и собирался, всеобщему вниманию. Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола. Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал, за полезные обсуждения, за диалог и поддержку! Спасибо вам большое!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Ситуация резко поменялась». Геркус объявил, что не примет участия в выборах главы ФНЛ