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Илья Геркус представил программу, с которой собирался идти на выборы президента ФНЛ

Илья Геркус представил программу, с которой собирался идти на выборы президента ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал программу, с которой планировал участвовать в выборах президента Футбольной национальной лиги.

В программе содержатся семь основных пунктов.

1. Сформулировать и запустить платформу бренда лиги во взаимосвязи с брендами клубов.
2. Привлечь и удержать новую аудиторию.
3. Увеличить просмотры трансляций матчей и обзоров лиги.
4. Увеличить собственные – спонсорские доходы ФНЛ, снизив нагрузку с клубов на содержание и развитие лиги.
5. Программа развития профессионального роста менеджеров клубов.
6. Укрепить структуру лиги.
7. Наладить координацию работы с РФС, РПЛ, ПФЛ, федеральными органами.

«Несмотря на то что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее убеждён, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу, могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Поэтому я представляю её, как и собирался, всеобщему вниманию. Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола. Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал, за полезные обсуждения, за диалог и поддержку! Спасибо вам большое!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Ситуация резко поменялась». Геркус объявил, что не примет участия в выборах главы ФНЛ
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