«Ордабасы» определились с новым главным тренером
Новым главным тренером «Ордабасы» будет назначен белорусский специалист Александр Седнёв, который возглавляет белорусский «Рух». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
20 января Седнёв должен прибыть в Казахстан для подписания контракта с шымкентцами. Ранее он уже работал в этом клубе. В сезоне-2018 он входил в тренерский штаб россиянина Владимира Муханова, а в следующем году самостоятельно возглавлял красно-белых.
По информации источника, в случае, если контракт будет подписан, в тренерский штаб Седнёва войдёт казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, работавший с ним в «Актобе» и белорусском «Рухе». Кстати, Ферапонтов ранее на протяжении нескольких лет работал в штабе «Ордабасы».
Сейчас «Ордабасы» руководит грузинский специалист Кахабер Цхададзе.
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