Зидан: уход Йовича, Хакими, Регилона? Легко сказать, что виноват тренер, но это не так

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос об уходе из команды ряда игроков, которые после смены клуба эффективно проявляют себя в других чемпионатах.

В частности, французский специалист высказался о нападающем Луке Йовиче (вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды), защитнике Серхио Регилоне (продан в «Тоттенхэм Хотспур») и защитнике Ашрафе Хакими (продан в «Интер»).

«Я как всегда виноват. Легко сказать, что виноват тренер. В «Реале» тяжело, я убедился в этом, ещё будучи игроком. Бывают моменты, когда игроки остаются здесь. Есть моменты, когда игроку нужно выйти и продемонстрировать себя. Это то, что есть у Луки. Покупка Йовича — хорошая сделка, и я рад за него, так что однажды он сделает то же самое в Мадриде. Но играть в этом клубе и вне его — разные вещи. У Луки есть будущее, и он может показать его в Мадриде, и оно одинаково для всех. Здесь всегда очень сильная конкуренция, но тренер не виноват в этом", — цитирует Зидана Marca.