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«Айнтрахт» подшутил над «Реалом» после дубля Луки Йовича

Пресс-служба немецкого «Айнтрахта» подшутила над мадридским «Реалом» после дубля нападающего Луки Йовича в ворота «Шальке-04» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Вам просто нужно было поставить его… Какое прекрасное возвращение домой, Лука!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в "Твиттере".

Йович вернулся в «Айнтрахт» на правах аренды из мадридского «Реала». Соглашение серба с немецким клубом рассчитано до конца сезона. Лука также забил два мяча за «Реал», но для этого сербскому форварду понадобилось провести 32 матча.

Йович перешёл в мадридский «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм форвард пропустил 13 матчей. В нынешнем сезоне Йович принял участие в 4 матчах испанской Примеры и результативными действиями не отметился.