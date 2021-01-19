Нападающий Марио Манджукич прокомментировал заключение контракта с «Миланом». Напомним, клуб и форвард договорились о сделке до конца нынешнего сезона с возможностью продления контракта на следующий. Марио будет выступать под номером 9.

«Я благодарен „Милану“ за возможность присоединиться к этому великому клубу. Для меня будет большой честью носить футболку „Милана“ и играть за этот клуб. Я могу лишь обещать, что приложу максимум усилий и постараюсь помочь команде, чем смогу», — написал Манджукич на своей странице в «Твиттере».

Свою профессиональную карьеру хорват начал в 2004 году в «Марсонии», а затем выступал за «Загреб» и загребское «Динамо». Летом 2010 года он переехал в Германию, чтобы играть за «Вольфсбург» (60 матчей и 20 голов) и «Баварию» (88 матчей и 48 голов). В сезоне-2014/2015 он выступал за мадридский «Атлетико», забив 20 голов в 43 матчах, затем перешёл в «Ювентус». За пять сезонов в туринском клубе он сыграл 162 матча и забил 44 гола. В январе 2020 года он перешёл в катарский клуб «Аль-Духаиль», забив 1 гол в 7 матчах.