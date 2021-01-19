Джордан Хендерсон получил награду в рамках волонтёрской работы по борьбе с COVID-19

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в рамках борьбы с распространением коронавируса получил звание «Чемпион» от благотворительной организации национальной системы здравоохранения Великобритании («NHS Charities»).
Как сообщает Sky Sports, это звание означает, что Джордан Хендерсон будет выступать в качестве основного посла благотворительных организаций NHS Together. Организация поддерживает медицинский персонал, волонтёров и пациентов в рамках борьбы с COVID-19 и собирает средства для более чем 240 благотворительных организаций по всему Соединённому Королевству.
«Для меня такое признание — это огромная честь. В рамках совместной работы с благотворительными организациями NHS я слышал из первых уст от сотрудников медицинских учреждений о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о том, какое влияние оказывают на них и на всю систему здравоохранения в целом подобные пожертвования. Как официальный посол благотворительной организации, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы пролить свет на удивительную работу благотворительных организаций по поддержке нашей медицины», — сказал Хендерсон.
Джордан Хендерсон был одним из организаторов акции #PlayersTogether в рамках поддержки медучреждений, которая в апреле 2020 года собрала более € 4,5 млн для национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS).
- 19 января 2021
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