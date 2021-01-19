«Милан» и «Вест Хэм Юнайтед» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Фирпо

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо в зимнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб.



По сообщениям ESPN, 24-летним футболистом интересуются «Милан» и «Вест Хэм Юнайтед». Руководство и тренерский штаб «блауграны» готовы продать Фирпо, так как в последнее время он практически не имеет игровой практики. Футболист тоже не против сменить обстановку и перезапустить карьеру.



Как сообщает источник, «россонери» рассматривают Фирпо в качестве подмены защитнику Тео Эрнандесу и уже интересовались возможностью аренды футболиста до конца сезона. «Барселона» хотела бы продать игрока. «Молотобойцы» присматриваются к Фирпо как к игроку основного состава.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эктор Хуниор Фирпо провёл 4 матча и отдал одну голевую передачу. На счету 24-летнего испанца 5 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.



Портал Transfermarkt оценивает Фирпо в € 10 млн. Контракт игрока с «Барселоной» действует до 30 июня 2024 года.

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