Кураньи встретился с Кокориным в ОАЭ

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с форвардом «Спартака» Александром Кокориным.



«Милые туфли, мой брат», — написал Кураньи на фото.

Фото: «Инстаграм» Кевина Кураньи

Московский «Спартак» проводит зимние сборы в ОАЭ. 30 января красно-белые сыграют в Дубае с «Пахтакором». 6 февраля — с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. 7 февраля «Спартак» проведёт встречу с «Ригой». Начало матча — в 15:00 мск.

Напомним, Кураньи и Кокорин выступали за «Динамо» с 2010 по 2015 год.

«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).