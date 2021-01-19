Арда Туран вновь предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран, выступающий за «Галатасарай», повторно предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Ntvspor.net.
По информации источника, суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в сентябре 2019 года по делу о сексуальных домогательствах, возбуждённому в отношении Турана. Сообщается, что дело будет пересмотрено.
Напомним, в октябре 2018 года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос. Туран был приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение.
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