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Арда Туран вновь предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Арда Туран вновь предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах
Футбол / Прочие турниры 0
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Бывший полузащитник «Барселоны» Арда Туран, выступающий за «Галатасарай», повторно предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Ntvspor.net.

По информации источника, суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в сентябре 2019 года по делу о сексуальных домогательствах, возбуждённому в отношении Турана. Сообщается, что дело будет пересмотрено.

Напомним, в октябре 2018 года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос. Туран был приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение.

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