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Хаманн: Тьяго Алькантара замедляет игру «Ливерпуля». Он играет в другой футбол

Хаманн: Тьяго Алькантара замедляет игру «Ливерпуля». Он играет в другой футбол
Футбол / Англия 0
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением об игре новичка мерсисайдцев Тьяго Алькантары.

«Тьяго Алькантара замедляет игру и играет не так, как привык „Ливерпуль“. У „Ливерпуля “ в прошлом были трудолюбивые полузащитники. Да, они не были так искусны, как Тьяго, но они вовремя отдавали мяч Садио Мане и Мохамеду Салаху.

Все были в восторге от его приезда в „Ливерпуль“, но он почти не играл. В дебютном матче он вышел на замену во встрече с „Челси“ и отдал рекордное число передач за тайм в матче с командой, которая играла в меньшинстве.

Хороший игрок, талантливый футболист. Но в Мюнхене никогда не было случая, чтобы люди говорили: „О, он лидер команды“. Поэтому я очень осторожен в оценках, когда речь заходит о Тьяго.

А во-вторых, как уже упоминали другие, он играет в другой футбол. Ему нравится быть собственником, постоянно владеть мячом. „Ливерпуль“ всегда был хорош, когда не владел мячом, отвоёвывал его и быстро шёл вперед. А испанец не такой игрок, поэтому будет очень интересно понаблюдать за ним, когда он будет играть чаще. Посмотрим как это изменит динамику мерсисайдцев», — цитирует немца Goal.com.

Алькантара перешёл в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» 18 сентября 2020 года за € 22 млн. Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний испанец провёл 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алькантара: «Ливерпулю» нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине
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