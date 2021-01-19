Хаманн: Тьяго Алькантара замедляет игру «Ливерпуля». Он играет в другой футбол

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением об игре новичка мерсисайдцев Тьяго Алькантары.



«Тьяго Алькантара замедляет игру и играет не так, как привык „Ливерпуль“. У „Ливерпуля “ в прошлом были трудолюбивые полузащитники. Да, они не были так искусны, как Тьяго, но они вовремя отдавали мяч Садио Мане и Мохамеду Салаху.



Все были в восторге от его приезда в „Ливерпуль“, но он почти не играл. В дебютном матче он вышел на замену во встрече с „Челси“ и отдал рекордное число передач за тайм в матче с командой, которая играла в меньшинстве.



Хороший игрок, талантливый футболист. Но в Мюнхене никогда не было случая, чтобы люди говорили: „О, он лидер команды“. Поэтому я очень осторожен в оценках, когда речь заходит о Тьяго.



А во-вторых, как уже упоминали другие, он играет в другой футбол. Ему нравится быть собственником, постоянно владеть мячом. „Ливерпуль“ всегда был хорош, когда не владел мячом, отвоёвывал его и быстро шёл вперед. А испанец не такой игрок, поэтому будет очень интересно понаблюдать за ним, когда он будет играть чаще. Посмотрим как это изменит динамику мерсисайдцев», — цитирует немца Goal.com.



Алькантара перешёл в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» 18 сентября 2020 года за € 22 млн. Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2024 года.



В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний испанец провёл 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алькантара: «Ливерпулю» нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине