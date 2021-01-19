Полузащитник «Лестера» Ндиди уже на 6-й минуте открыл счёт в матче с «Челси». Видео
В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 18-го тура английской Пермьер-лиги «Лестер Сити» — «Челси». Идёт 12-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 6-й минуте матча — после розыгрыша углового полузащитник Онинье Ндиди получил передачу от Харви Барнса на линии чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.
Это первый гол 24-летнего нигерийца в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Аристократы» (29) — на 8-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Челси».
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