Полузащитник «Лестера» Ндиди уже на 6-й минуте открыл счёт в матче с «Челси». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 18-го тура английской Пермьер-лиги «Лестер Сити» — «Челси». Идёт 12-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — после розыгрыша углового полузащитник Онинье Ндиди получил передачу от Харви Барнса на линии чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Онинье Ндиди

Это первый гол 24-летнего нигерийца в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Аристократы» (29) — на 8-м месте. Лидером АПЛ является «Манчестер Юнайтед» (37).



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Челси».