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«Байер» обыграл «Боруссию» Д и вышел на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги

«Байер» обыграл «Боруссию» Д и вышел на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В Леверкузене состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 14-й минуте Мусса Диаби вывел «Байер» вперёд. В середине второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие в счёте, но за 10 минут до конца встречи Флориан Вирц забил победный мяч.

«Байер» одержал лишь первую победу в пяти последних матчах. Леверкузенцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей «Баварии» они отстают на четыре очка. «Боруссия» (29) занимает четвёртое место.

В следующем туре «Байер» будет принимать «Вольсфсбург», а «Боруссия» отправится в гости к одноклубникам из Мёнхенгладбаха.

Германия - Бундеслига. 17-й тур
19 января 2021, вторник. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Диаби – 14'   1:1 Брандт – 67'   2:1 Вирц – 80'
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