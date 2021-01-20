«Байер» обыграл «Боруссию» Д и вышел на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги

В Леверкузене состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 14-й минуте Мусса Диаби вывел «Байер» вперёд. В середине второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие в счёте, но за 10 минут до конца встречи Флориан Вирц забил победный мяч.

«Байер» одержал лишь первую победу в пяти последних матчах. Леверкузенцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей «Баварии» они отстают на четыре очка. «Боруссия» (29) занимает четвёртое место.

В следующем туре «Байер» будет принимать «Вольсфсбург», а «Боруссия» отправится в гости к одноклубникам из Мёнхенгладбаха.