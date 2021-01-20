«Рома» за минуту осталась вдевятером и проиграла «Специи» в Кубке Италии

Завершился матч 1\8 финала Кубка Италии, в котором «Рома» принимала «Специю». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:2.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Специя» открыла счёт в матче на шестой минуте. Гол в свой актив записал Андрей Галабинов. Спустя девять минут Риккардо Сапонара удвоил преимущество гостей. Под самый перерыв «Рома» сократила отставание в счёте после точного удара Лоренцо Пеллегрини. На 73-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В самом начале дополнительного времени «Рома» осталась вдевятером. Сперва вторую жёлтую карточку получил Джанлука Манчини. Спустя минуту Пау Лопес получил прямую красную карточку и также покинул поле. На 107-й минуте Даньеле Верде забил третий гол в ворота «Ромы». Окончательную точку в матче поставил Сапонара на 120-й минуте.
Таким образом, «Специя» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила участие в турнире.
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