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«Рома» за минуту осталась вдевятером и проиграла «Специи» в Кубке Италии

«Рома» за минуту осталась вдевятером и проиграла «Специи» в Кубке Италии
Футбол / Италия 0
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Завершился матч 1\8 финала Кубка Италии, в котором «Рома» принимала «Специю». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Специя» открыла счёт в матче на шестой минуте. Гол в свой актив записал Андрей Галабинов. Спустя девять минут Риккардо Сапонара удвоил преимущество гостей. Под самый перерыв «Рома» сократила отставание в счёте после точного удара Лоренцо Пеллегрини. На 73-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В самом начале дополнительного времени «Рома» осталась вдевятером. Сперва вторую жёлтую карточку получил Джанлука Манчини. Спустя минуту Пау Лопес получил прямую красную карточку и также покинул поле. На 107-й минуте Даньеле Верде забил третий гол в ворота «Ромы». Окончательную точку в матче поставил Сапонара на 120-й минуте.

Таким образом, «Специя» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила участие в турнире.

Кубок Италии. 1/8 финала
19 января 2021, вторник. 23:15 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 4
ДВ
Специя
Специя
0:1 Галабинов – 6' (пен)   0:2 Сапонара – 15'   1:2 Пеллегрини – 43' (пен)   2:2 Мхитарян – 73'   2:3 Верде – 107'   2:4 Сапонара – 119'
Удаления: Манчини – 91', Лопес – 92' / нет
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