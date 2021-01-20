Фрэнк Лэмпард: меня беспокоит такой быстрый спад в игре «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче с «Лестером». Встреча 18-го тура прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Они были острее нас, бегали больше, чем мы, и они были в форме. Было довольно много моментов, когда нашей резкости не хватало, важны такие основы, как бег и спринт, а мы этого не делали. Меня беспокоит спад в игре — из той формы, в которой мы были, чтобы так быстро перейти в форму, в которой мы сейчас. У нас было несколько побед, но пять поражений из восьми — это не то, чего мы хотим. Нужен характер, чтобы выбраться из этого положения», — приводит слова Лэмпарда BBC.
«Лестер» набрал в 19 матчах 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Челси» (29) — на 8-м месте.
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