«Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся центральный матч 18-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 6-й минуте матча — после розыгрыша углового полузащитник Онинье Ндиди получил передачу от Харви Барнса на линии чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.
Видео раннего гола в исполнении Онинье Ндиди
На 41-й минуте «лисы» увеличили преимущество в счёте. После длинной передачи от центра поля в штрафную «Челси» Джейми Варди в борьбе с защитником синих Антонио Рюдигером не добрался до мяча, но первым на подборе был полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон, который ударом в касание отправил мяч точно в цель.
Видео гола Джеймса Мэддисона
«Лестер» набрал в 19 матчах 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Челси» (29) — на 8-м месте.
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