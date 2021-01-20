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«Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ

«Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся центральный матч 18-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 6-й минуте матча — после розыгрыша углового полузащитник Онинье Ндиди получил передачу от Харви Барнса на линии чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.

Видео раннего гола в исполнении Онинье Ндиди

На 41-й минуте «лисы» увеличили преимущество в счёте. После длинной передачи от центра поля в штрафную «Челси» Джейми Варди в борьбе с защитником синих Антонио Рюдигером не добрался до мяча, но первым на подборе был полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон, который ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Видео гола Джеймса Мэддисона

«Лестер» набрал в 19 матчах 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Челси» (29) — на 8-м месте.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
19 января 2021, вторник. 23:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Ндиди – 6'   2:0 Мэддисон – 41'
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