Почеттино рассказал, что Месси был близок к переходу в аренду в «Эспаньол»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поразмышлял, хотел бы он поработать со звёздным аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси в «ПСЖ»? Без комментариев. Когда я был в «Эспаньоле» или «Саутгемптоне», моей мечтой было иметь лучших игроков в клубе. Помню, что Месси был близок к тому, чтобы оказаться на правах аренды в «Эспаньоле». Сделка была близка к завершению, но он отлично показал себя на предсезонном Кубке Гампера, и на этом всё закончилось.

Мы пересекались на протяжении многих лет в таких местах, как Лондон или Италия. Мы оба разделяем любовь к «Ньюэллс Олд Бойз», поскольку оба прошли через их академию, и это наша общая связь. Я в курсе всего, что происходит с ним. Я наблюдал за всем, от «Вест Хэма» до «Вальядолида», в наши дни нужно следить за каждой командой», — цитирует Почеттино Goal.

В текущем сезоне Лионель Месси провёл за «Барселону» 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 6 результативными передачами.