Суд обязал «Дерби» выплатить более € 2 млн экс-капитану, уволенному после пьяного ДТП

«Дерби Каунти» проиграл в суде бывшему капитану команды, защитнику Ричарду Кио, сообщает Daily Mail.
Английский клуб обязали выплатить 34-летнему футболисту более € 2 млн, так как на момент увольнения тому оставался 21 месяц по контракту. По условиям соглашения Ричард получал почти € 1,5 млн в год.
В «Дерби» остались недовольны тем, что суд встал на сторону Кио. Клуб намерен подать апелляцию на это решение.
Напомним, в сентябре 2019 года Кио и два его одноклубника после командного собрания, где они употребляли алкоголь, отказались от услуг водителей и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьёзную травму колена, а его партнёры были арестованы. Впоследствии с Кио был расторгнут контракт, а другие участники инцидента отделались штрафами.
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