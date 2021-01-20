Суд обязал «Дерби» выплатить более € 2 млн экс-капитану, уволенному после пьяного ДТП

«Дерби Каунти» проиграл в суде бывшему капитану команды, защитнику Ричарду Кио, сообщает Daily Mail.



Английский клуб обязали выплатить 34-летнему футболисту более € 2 млн, так как на момент увольнения тому оставался 21 месяц по контракту. По условиям соглашения Ричард получал почти € 1,5 млн в год.



В «Дерби» остались недовольны тем, что суд встал на сторону Кио. Клуб намерен подать апелляцию на это решение.



Напомним, в сентябре 2019 года Кио и два его одноклубника после командного собрания, где они употребляли алкоголь, отказались от услуг водителей и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьёзную травму колена, а его партнёры были арестованы. Впоследствии с Кио был расторгнут контракт, а другие участники инцидента отделались штрафами.

«Дерби» уволил капитана, получившего тяжёлую травму в пьяном ДТП