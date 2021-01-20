«Спартак» расстался с камерунским защитником Зепатта

Московский «Спартак» в «инстаграме» молодёжной команды сообщил об уходе защитника Одри Зепатта.



21-летний камерунский футболист присоединился к красно-белым в 2017 году и тогда же дебютировал за молодёжную команду. С тех пор он провёл в молодёжном первенстве России 22 матча. В прошлом сезоне Одри принял участие в 6 встречах турнира. В нынешней кампании на поле не выходил.



«Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении московского клуба.



Молодёжка «Спартака», набрав 29 очков в 14 турах, занимает второе место в турнирной таблице российского первенства, уступая лишь «Краснодару» (32). Главная команда красно-белых с 35 очками после 19 матчей располагается на третьей строчке Российской Премьер-Лиги.

Кокорин — всё? «Спартак» ведёт переговоры о трансфере игрока в Италию Новый спортдир красно-белых делает всё, чтобы слить растерявшего лучшие качества форварда.