«Спартак» расстался с камерунским защитником Зепатта
Московский «Спартак» в «инстаграме» молодёжной команды сообщил об уходе защитника Одри Зепатта.
21-летний камерунский футболист присоединился к красно-белым в 2017 году и тогда же дебютировал за молодёжную команду. С тех пор он провёл в молодёжном первенстве России 22 матча. В прошлом сезоне Одри принял участие в 6 встречах турнира. В нынешней кампании на поле не выходил.
«Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении московского клуба.
Молодёжка «Спартака», набрав 29 очков в 14 турах, занимает второе место в турнирной таблице российского первенства, уступая лишь «Краснодару» (32). Главная команда красно-белых с 35 очками после 19 матчей располагается на третьей строчке Российской Премьер-Лиги.
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