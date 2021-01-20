Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «Идёт переговорный процесс. В его успешном исходе есть заинтересованность всех трёх сторон», — сказал источник «Чемпионату». Второй собеседник подтвердил информацию, добавив, что «Спартак» ждёт официального предложения.



Во второй половине прошлого сезона Александр, права на которого на тот момент принадлежали «Зениту», выступал за «Сочи». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего он на правах свободного агента перешёл в «Спартак». Договор 29-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года. По условиям контракта со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, Кокорин получает € 3 млн в год.



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал результативную передачу.

«Фиорентина» предлагает Александру Кокорину контракт на три года