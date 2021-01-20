Дэнни Ингс отказывается продлевать контракт с «Саутгемптоном»

Нападающий «Саутгемптона» и сборной Англии Дэнни Ингс летом может покинуть стан «святых».
По сообщениям Sky Sports, 28-летний англичанин хочет перейти в клуб, постоянно участвующий в Лиге чемпионов, и поэтому откладывает продление контракта с «Саутгемптоном». Футболист не исключает, что в будущем продлит контракт со «святыми», но только при условии успешного окончания командой сезона-2020/2021. Его нынешний контракт действует до 30 июня 2022 года.
Дэнни Ингс в 2019 году за € 22,2 млн перешёл в «Саутгемптон» из «Ливерпуля». До этого в сезоне-2018/2019 он находился стане «святых» на правах аренды. В ходе своей карьеры он также выступал за «Бёрнли» и «Борнмут», чьим воспитанником он является. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге, забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 20 млн.
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