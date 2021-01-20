Зинченко — в запасе «Манчестер Сити» на матч АПЛ с «Астон Виллой»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» на перенесённый матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Канселу, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Фоден, Б. Силва.
Запасные: Стеффен, Эрик Гарсия, Б. Менди, Бернабе, Зинченко, Фернандиньо, Ферран Торрес, Жезус, Марез.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Дуглас Луис, Баркли, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Гильберт, Эль-Гази, Дэвис, Накамба, Рэмси.
Впервые за пять матчей в стартовый состав «горожан» на матч АПЛ не вошёл украинский полузащитник Александр Зинченко.
«Манчестер Сити» набрал в 17 матчах 35 очка и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (26) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Лестер» (38).
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