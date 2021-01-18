«Крылья Советов» объявили о прибытии экс-форварда сборной Исландии

26-летний исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов».

«В «Крылья Советов» прибыл исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Он родился в Рейкьявике, в 2017 году сыграл за национальную сборную. Кроме скандинавских клубов Арни выступал за украинские клубы «Черноморец» и „Колос“, — говорится в сообщении клуба в »Твиттере".

Вильхьяльмссон начинал карьеру в «Брейдаблике», за который в 2010—2014 годах провёл 61 матч. В феврале 2019 года было объявлено о переходе Вильхьяльмссона в аренду в одесский «Черноморец» из польского клуба первой лиги «Брук-Бет Термалица». В сентябре покинул «Термалицу», а спустя два месяца подписал контракт с украинским «Колосом». Единственный матч за сборную Исландии провёл 8 февраля 2017 года, сыграв с Мексикой (0:1).