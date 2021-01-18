«Крылья Советов» объявили о прибытии экс-форварда сборной Исландии

26-летний исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон прибыл в расположение самарских «Крыльев Советов».
«В «Крылья Советов» прибыл исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Он родился в Рейкьявике, в 2017 году сыграл за национальную сборную. Кроме скандинавских клубов Арни выступал за украинские клубы «Черноморец» и „Колос“, — говорится в сообщении клуба в »Твиттере".
Вильхьяльмссон начинал карьеру в «Брейдаблике», за который в 2010—2014 годах провёл 61 матч. В феврале 2019 года было объявлено о переходе Вильхьяльмссона в аренду в одесский «Черноморец» из польского клуба первой лиги «Брук-Бет Термалица». В сентябре покинул «Термалицу», а спустя два месяца подписал контракт с украинским «Колосом». Единственный матч за сборную Исландии провёл 8 февраля 2017 года, сыграв с Мексикой (0:1).
- 18 января 2021
-
01:47
-
01:31
-
01:24
-
00:57
-
00:43
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 17 января 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:31
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:05
-
22:04
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:41
-
21:35
-
21:25