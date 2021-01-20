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Тьяго Силва: никто и не говорил, что будет легко. «Челси» не собирается сдаваться

Тьяго Силва: никто и не говорил, что будет легко. «Челси» не собирается сдаваться
Футбол / Англия 0
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Капитан лондонского «Челси» Тьяго Силва после поражения синих в матче 18-го тура АПЛ с «Лестером» (0:2) поделился мнением о выступлениях команды в нынешнем сезоне.

«Никто и не говорил, что будет легко. Для победы нужны трудолюбие, самоотверженность, решимость, мужество. Именно поэтому мы не собираемся сдаваться. У всего, что происходит, есть свои причины. Нам нужно потом и кровью добиваться результата. Я убежден, что «Челси» достигнет своих целей!», – написал Силва под постом на своей странице в «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице бразильца в "Инстаграм".

В сезоне АПЛ-2020/2021 36-летний бразилец провёл 14 матчей и забил два гола. Тьяго Силва в качестве свободного агента присоединился к «Челси» летом 2020 года, подписав контракт с лондонцами на один сезон с возможностью продления ещё на год.

«Челси» набрал в 19 матчах 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Тьяго Силва: не понимаю, что не так с «Челси»
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