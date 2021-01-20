Лукаш Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив»

Чемпион мира в составе сборной Германии, нападающий турецкого «Антальяспора» Лукаш Подольски, посетивший тренировку «Динамо», рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив».

«Мог ли я перейти в «Динамо»? Я точно мог перейти в «Локомотив». Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для «Динамо» «Локомотив» — один из принципиальных соперников. Что касается вашего клуба, то я не уверен на сто процентов, но мне кажется, что что-то было. Возможно, агент говорил, что есть интерес. Но конкретное предложение — из российских клубов — было только от «Локомотива».



При этом с российским футболом знаком не понаслышке. Играл и против сборной, и против ваших клубов в еврокубках. Я выступал вместе с Андреем Аршавиным, сейчас играю с Фёдором Кудряшовым. Так что более-менее ориентируюсь», — приводит слова форварда официальный сайт «Динамо».