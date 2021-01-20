Подольски: надеюсь, у Шварца в «Динамо» всё получится

Чемпион мира в составе сборной Германии, нападающий турецкого «Антальяспора» Лукаш Подольски, посетивший тренировку «Динамо», поделился мнением о работе главного тренера московской команды Сандро Шварца.



«Я не работал с Сандро, не знаком с его тренерской философией и не могу ответить однозначно. В Германии все тренеры довольно индивидуальны. Но из того, что я увидел, тренировка довольно интенсивная, вся работа с мячом. К тому же команда молодая. Надеюсь, у Сандро всё получится и он выполнит поставленные задачи.



Кого могу отметить? Это довольно тяжело, ведь я посмотрел всего одно занятие. Знаю, что у „Динамо“ есть хороший игрок из Польши – Себастьян Шиманьски. Что касается остальных, то мне сложно сориентироваться. В курсе, что есть молодые таланты, игроки национальных сборных», — приводит слова форварда официальный сайт «Динамо».

Лукаш Подольски посетил тренировку «Динамо» на сборах в Турции