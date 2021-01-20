После ошибки вратаря Кавани сравнивает счёт в матче «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Видео

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 28-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.



На 21-й минуте манкунианцы сравняли счёт. Бразильский полузащитник «МЮ» Фред сделал пас вперёд по левому флангу атаки на Бруну Фернандеша, португалец прострелил в центр чужой штрафной, где вратарь «дачников» Альфонс Ареоля выпустил мяч из рук прямо на нападающего Эдинсона Кавани, который без труда поразил практически пустые ворота.

Видео гола Эдинсона Кавани

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 18 матчах 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники», проведя 17 встреч в сезоне-2020/2021 АПЛ, набрали 12 очков и расположились на 18-м месте. От зоны вылета команду Скотта Паркера отделяет четыре очка.