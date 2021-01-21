Поль Погба классным ударом из-за штрафной выводит «МЮ» вперёд. Видео

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 75-я минута матча, счёт 2:1 в пользу манкунианцев.



На 64-й минуте гости вышли вперёд — полузащитник Поль Погба приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и исполнил классный удар в дальний угол ворот.

Видео гола Поля Погба

Для 27-летнего француза это уже третий гол в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали в 18 матчах 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники», проведя 17 встреч в сезоне-2020/2021 АПЛ, набрали 12 очков и расположились на 18-м месте. От зоны вылета команду Скотта Паркера отделяет четыре очка.