Тедеско оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат России.
«Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца. В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришёл в «Спартак», было стабилизировать команду. Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
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