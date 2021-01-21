Полузащитнику «Локомотива» Куликову провели экстренную операцию по удалению аппендикса

Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову в экстренном порядке провели операцию по удалению воспалённого аппендикса. Операция прошла успешно. Уже сегодня, 21 января, Куликов вернётся в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку, сообщает пресс-служба «железнодорожников».



В первом контрольном матче на стартовом зимнем сборе «железнодорожники» 23 января сыграют с клубом «Атлетико Манча-Реал». Начало — в 18:30 мск. Ранее на это время была намечена товарищеская встреча с гибралтарским «Линкольном». Напомним, второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января. Соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.



«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).

«Локомотив» сообщил о замене соперника на первом сборе в Испании