Полузащитнику «Локомотива» Куликову провели экстренную операцию по удалению аппендикса

Полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову в экстренном порядке провели операцию по удалению воспалённого аппендикса. Операция прошла успешно. Уже сегодня, 21 января, Куликов вернётся в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку, сообщает пресс-служба «железнодорожников».
В первом контрольном матче на стартовом зимнем сборе «железнодорожники» 23 января сыграют с клубом «Атлетико Манча-Реал». Начало — в 18:30 мск. Ранее на это время была намечена товарищеская встреча с гибралтарским «Линкольном». Напомним, второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января. Соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).
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