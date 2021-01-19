«Локомотив» сообщил о замене соперника на первом сборе в Испании

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о замене соперника на зимнем тренировочном сборе в Испании.



В первом контрольном матче на сборе «железнодорожники» 23 января сыграют с клубом «Атлетико Манча-Реал». Начало — в 18:30 мск. Ранее на это время была намечена товарищеская встреча с гибралтарским «Линкольном».



Напомним, второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января. Соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.



«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).

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