Аркадиуш Милик перейдёт в «Марсель»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик продолжит карьеру в «Марселе». Об этом сообщает авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сделка уже полностью согласована и юридически оформлена. Официально трансфер будет объявлен после того, как Милик завершит медицинское обследование, которое сейчас проходит во Франции. Польский форвард присоединится к «провансальцам» на правах аренды. Также для «Марселя» будет предусмотрено первоочерёдное право выкупа игрока.

В текущем сезоне Аркадиуш Милик не провёл ни одного матча в составе «Наполи». Transfermarkt оценивает 26-летнего поляка в € 22 млн.

Напомним, в недавнем матче за Суперкубок Италии «Наполи» уступил «Ювентусу» со счётом 2:0. Ключевым эпизодом встречи стал незабитый пенальти на 80-й минуте в исполнении Лоренцо Инсинье.