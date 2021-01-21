Аркадиуш Милик перейдёт в «Марсель»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик продолжит карьеру в «Марселе». Об этом сообщает авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, сделка уже полностью согласована и юридически оформлена. Официально трансфер будет объявлен после того, как Милик завершит медицинское обследование, которое сейчас проходит во Франции. Польский форвард присоединится к «провансальцам» на правах аренды. Также для «Марселя» будет предусмотрено первоочерёдное право выкупа игрока.
В текущем сезоне Аркадиуш Милик не провёл ни одного матча в составе «Наполи». Transfermarkt оценивает 26-летнего поляка в € 22 млн.
Напомним, в недавнем матче за Суперкубок Италии «Наполи» уступил «Ювентусу» со счётом 2:0. Ключевым эпизодом встречи стал незабитый пенальти на 80-й минуте в исполнении Лоренцо Инсинье.
- 21 января 2021
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