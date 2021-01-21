Наумов: «Локомотиву» предложили игрока, а у него по ночам сердце останавливается

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как однажды «железнодорожникам» предложили игрока, у которого по ночам останавливалось сердце.



«Как-то Эдик задержал нам трансфер Сашки Алиева. Мы уже были готовы подписывать его, а потом обнаружились проблемы с голеностопом. Безуглов сказал, что ему нужно всё изучить и дополнительно обследовать его в Риме. И мы задержали трансфер, хотя меня критиковали за это. Всего по санитарно-медицинским вопросам у нас было несколько отказов. Например, аргентинский защитник Матео, ему тогда лет 18 было. Его привезли нам, просили приличные деньги.



А когда начали обследовать, выяснилось, что у парня очень серьёзная болезнь сердца и в любой момент он мог от нагрузки просто умереть. Врачи посадили его на велосипед, он поработал минут восемь, и у него давление за 200 зашкалило. Потом ему поставили в гостинице мониторинг, а него ночью мотор останавливается, с перебоями работает! Представляете? А он давно играет, в профессиональном футболе. Естественно, отказались от покупки. Тут надо внимательно подходить. Свежий пример — Малком в «Зените». Как можно было взять за сумасшедшие деньги футболиста, который ходил на одной ноге?» — цитирует Наумова «РБ-Спорт».

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