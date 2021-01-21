Игнашевич: Шкофлек прекрасно говорит на английском. А у нас больше превалирует матерный
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич пошутил о переходе словенского полузащитника «Оренбурга» Жиги Шкофлека в московский клуб.
«Жига прекрасно говорит на английском языке, а у нас на тренировках больше превалирует матерный, поэтому и в этом смысле мы ждём хороших результатов. Борьба с ненормативной лексикой у игроков? Примерно раз в месяц я об этом напоминаю одним и тем же людям. Динамика есть, но не такая хорошая, как хотелось бы», — пошутил Игнашевич в интервью пресс-службе клуба.
Шкофлек подписал контракт с «Оренбургом» в августе 2019 года. До этого выступал за словенский «Рудар» и «Алюминий», а также за польскую «Сталь». В этом сезоне ФНЛ 26-летний Шкофлек провёл 16 матчей, забил пять голов, отдал один ассист.
Хавбек «Оренбурга» Шкофлек станет игроком «Торпедо»
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