«Динамо» обыграло польский «Ракув»

В товарищеском матче московское «Динамо» переиграло польский «Ракув». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 2-й минуте открыл нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв. Во втором тайме форвард москвичей Николай Комличенко удвоил преимущество российской команды.

12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. 17 января «Динамо» провело товарищеский матч с «Лехом» (0:2).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).