«Динамо» обыграло польский «Ракув»

В товарищеском матче московское «Динамо» переиграло польский «Ракув». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 2:0.
Счёт на 2-й минуте открыл нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв. Во втором тайме форвард москвичей Николай Комличенко удвоил преимущество российской команды.
12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. 17 января «Динамо» провело товарищеский матч с «Лехом» (0:2).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
- 21 января 2021
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:47
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:07
-
17:03
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:32
-
16:16
-
16:11
-
16:05