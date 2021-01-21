Кокорин — о «Фиорентине»: может быть, это мой последний шанс поиграть в Европе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в «Фиорентиину», прокомментировал трансфер в итальянский клуб.

«Может быть, это мой последний шанс попытаться поиграть в Европе. Поэтому всех всё устроило.

В «Спартаке» я провёл полгода, были хорошие отношения со всеми. Единственное, за что переживал, — три раза травмировался на ровном месте. По большему счёту на 80 хотя бы, на 90-100 процентов ни разу не вышел на поле. Хорошее время было, новый опыт. У меня остались хорошие воспоминания", — сказал Кокорин в интервью, выложенном на YouTube-канале «Спартака».

Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.