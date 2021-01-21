Кокорин рассказал об эмоциональном прощании со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в «Фиорентиину», рассказал об эмоциональном прощании с игроками и тренерами московской команды.

«Всплакнул во время прощания? Я всегда эмоционален. Тяжело говорить такие вещи. Сюда реально ехал с настроем на сборы, наконец-то со здоровьем всё хорошо. И тут такие новости, два-три дня разговоры.

Тут, как я понимаю, окончательное есть решение. Завтра я должен вылететь на медобследование и потом ехать на подписание контракта. Когда я сказал речь, все смотрели на меня, и ни у кого слов не было, потому что в команде не знали об этом. Для команды это была такая новость… Все ещё есть хотели, я говорю, можно минуту? Подошли, пожелали удачи, шутили: «Можно с тобой поехать»? В дружеской атмосфере всё было", — сказал Кокорин в интервью, выложенном на YouTube-канале «Спартака».