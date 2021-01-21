«Перспективный защитник». Слуцкий — о выходе 39-летнего Кузьмина в матче с «Партизаном»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру тренера казанцев Олега Кузьмина в матче с «Партизаном» (5:2).
«Как оценю защитника Кузьмина? Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Бывший защитник принял участие в матче с «Партизаном», выйдя на поле на 75-й минуте после удаления Георгия Зотова. Кузьмин завершил карьеру в 2018 году. После матча 39-летний тренер поделился впечатлениями от выхода на поле.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сезон в чемпионате России возобновится в конце февраля 2021 года. В 20-м туре «Рубин» в гостях встретится со «Спартаком».
- 21 января 2021
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:47
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:35