«Перспективный защитник». Слуцкий — о выходе 39-летнего Кузьмина в матче с «Партизаном»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру тренера казанцев Олега Кузьмина в матче с «Партизаном» (5:2).

«Как оценю защитника Кузьмина? Молодой, перспективный, интересный. Чуть-чуть медленный, но, уверен, за счет работы сможет прибавить», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Бывший защитник принял участие в матче с «Партизаном», выйдя на поле на 75-й минуте после удаления Георгия Зотова. Кузьмин завершил карьеру в 2018 году. После матча 39-летний тренер поделился впечатлениями от выхода на поле.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сезон в чемпионате России возобновится в конце февраля 2021 года. В 20-м туре «Рубин» в гостях встретится со «Спартаком».