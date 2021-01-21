«Мог бы не забивать мне пару голов!» Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поздравил одноклубника, Криштиану Роналду, с новым рекордом. Накануне, 20 января, в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) португалец забил 760-й гол в карьере. Роналду установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в карьере, превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

«Мог бы не забивать мне пару голов! В любом случае, поздравляю с невероятным рекордом! CR… 760!» — написал Буффон в «Инстаграме».

«Спасибо, легенда», — ответил Криштиану.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Буффона.

Отметим, что Федерация футбола Чехии оспорила рекорд Роналду. Представитель организации заявил, что на самом деле Бицан забил 821 мяч, а не 759, как сообщалось ранее. Голы легендарного чеха пересчитал Комитет истории и статистики.