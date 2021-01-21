Вендел прокомментировал дебютный гол за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал гол в товарищеском матче с «Ригой» (4:0). Это дебютный гол игрока в составе питерцев, в официальных матчах он ещё не забивал.

«Первая победа в предсезонке и первый гол в футболке „Зенита“. Спасибо, папа», — написал Вендел на своей странице в «Инстаграме».

В товарищеском матче на сборах «Зенит» разгромил латвийскую «Ригу». Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась со счётом 4:0.



На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий питерцев Себастьян Дриусси. Спустя одну минуту мяч в ворота рижской команды отправил Вендел, нанеся удар издали. На 85-й минуте хавбек Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. В концовке матча «Зенит» забил четвёртый мяч. На первой добавленной минуте Крапухин принял заброс от Прохина и спокойно переиграл вратаря «Риги».