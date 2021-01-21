Вендел прокомментировал дебютный гол за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал гол в товарищеском матче с «Ригой» (4:0). Это дебютный гол игрока в составе питерцев, в официальных матчах он ещё не забивал.
«Первая победа в предсезонке и первый гол в футболке „Зенита“. Спасибо, папа», — написал Вендел на своей странице в «Инстаграме».
В товарищеском матче на сборах «Зенит» разгромил латвийскую «Ригу». Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась со счётом 4:0.
На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий питерцев Себастьян Дриусси. Спустя одну минуту мяч в ворота рижской команды отправил Вендел, нанеся удар издали. На 85-й минуте хавбек Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. В концовке матча «Зенит» забил четвёртый мяч. На первой добавленной минуте Крапухин принял заброс от Прохина и спокойно переиграл вратаря «Риги».
- 21 января 2021
-
22:39
-
22:24
-
22:08
-
22:06
-
22:02
-
21:41
-
21:31
-
21:17
-
21:14
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:47
-
18:42