Фирмино и Салах — в запасе «Ливерпуля» на матч с «Бёрнли». Матип выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бёрнли» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд, Шакири, Тьяго Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Ориги, Мане.
Запасные: Келлехер, Филлипс, Неко Уильямс, Цимикас, Милнер, Джонс, Минамино, Фирмино, Салах.
«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд, Барнс.
Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Лонг, Питерс, Гудмундссон, Корк, Стивенс, Выдра, Родригес.
Впервые с 27 декабря 2020 года на поле, восстановившись после травмы, выйдет камерунский защитник мерсисайдцев Жоэль Матип.
Подопечные Юргена Клоппа в 18 встречах набрали 34 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (16) — на 17-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.
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