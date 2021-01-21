Слуцкий смотрел матч «Рубина» с «Партизаном» с вышки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему смотрел товарищеский матч «Рубина» с «Партизаном» (5:2) с вышки.

«Так удобнее, там лучше обзор. Если бы была возможность, смотрел бы ещё выше. Слышат ли игроки подсказки оттуда? Думаю, да. Кварацхелию мы планировали заменить позже, но он получил небольшое повреждение, поэтому мой голос быстро услышали и сделали замену. Конечно, там слышно. У нас в целом всё было четко распланировано по заменам, но он стал держаться за заднюю и попросил замену минут на десять раньше положенного срока», — приводит слова специалиста пресс-служба «Рубина».

«Рубин» на сборах в Турции одержал победу в товарищеском матче с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 5:2.