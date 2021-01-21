Болгарин Петев возглавил сборную Боснии и Герцеговины

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины назвала имя нового главного тренера национальной команды. Сборную Боснии и Герцеговины возглавил болгарский специалист Ивайло Петев.

Детали соглашения неизвестны. 45-летний Петев работал в «Лудогорце», «Левски», «Омонии», «Ягеллонии», «Аль-Касадии», загребском «Динамо» и других клубах. Кроме того, он был главным тренером сборной Болгарии.

Осенью 2020 года предшественник Петева, Душан Баевич, покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины. Это произошло после того, как боснийцы не смогли пробиться в основной этап чемпионата Европы, проиграв в стыковых матчах. Сборная вылетела и из лиги А Лиги наций УЕФА, заняв последнее место в группе.