Болгарин Петев возглавил сборную Боснии и Герцеговины
Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины назвала имя нового главного тренера национальной команды. Сборную Боснии и Герцеговины возглавил болгарский специалист Ивайло Петев.
Детали соглашения неизвестны. 45-летний Петев работал в «Лудогорце», «Левски», «Омонии», «Ягеллонии», «Аль-Касадии», загребском «Динамо» и других клубах. Кроме того, он был главным тренером сборной Болгарии.
Осенью 2020 года предшественник Петева, Душан Баевич, покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины. Это произошло после того, как боснийцы не смогли пробиться в основной этап чемпионата Европы, проиграв в стыковых матчах. Сборная вылетела и из лиги А Лиги наций УЕФА, заняв последнее место в группе.
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