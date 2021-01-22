Дубль Суареса в игре с «Эйбаром» позволил «Атлетико» одержать 6-ю подряд победу в Примере

В Эйбаре (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» состоялась встреча 19-го тура чемпионата Испании, в которой мадридский «Атлетико» на выезде сумел сломить сопротивление местного «Эйбара», одержав победу со счётом 2:1.

Уже на 11-й минуте игры «Эйбар» вышел вперёд в счёте благодаря реализованному 11-метровому, который исполнил сербский вратарь Марко Дмитрович. В конце 1-го тайма «матрасники» усилиями уругвайца Луиса Суареса сравняли счёт, а на 89-й минуте всё тот же форвард «Атлетико» оформил дубль, тем самым принеся 3 очка клубу.

«Атлетико», набрав 44 очка в 17 турах, является лидером в турнирной таблице чемпионата Испании, имея преимущество в 7 очков и игру в запасе. «Эйбар» с 19 очками располагается на 15-м месте.

Победная серия подопечных Диего Симеоне в чемпионате Испании насчитывает уже 6 матчей.