«Ливерпуль» прервал 68-матчевую серию без поражений дома в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Ливерпуль» потерпел домашнее поражение в английской Премьер-лиге впервые с апреля 2017 года, когда в 34-м туре мерсисайдцы под руководством Юргена Клоппа уступили «Кристал Пэлас» со счётом 1:2.

Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» составила 68 матчей – это вторая по продолжительности серия в истории чемпионата Англии. Рекорд принадлежит лондонскому «Челси» – 86 встреч.

«Ливерпуль» также продлил свою безголевую серию в АПЛ до четырёх матчей. Последний гол красные забили в матче 15-го тура с «Вест Бромвич Альбион» — на 12-й минуте отличился нападающий Садио Мане.