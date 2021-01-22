Шварц: у меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что поддерживает связь с наставником сборной России Станиславом Черчесовым в связи с попаданием защитника Романа Евгеньева в обойму национальной команды.
«У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды – в том числе Евгеньева. Надо понимать: Роман ещё очень молод, и для него тоже очень важно качественно провести эти пять недель. Будем совершенствовать как владение мячом, так и действия без него, игру в обороне.
Каждый вызов футболиста в сборную является оценкой его работы в клубе. Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую», — сказал Шварц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Сандро Шварцем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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