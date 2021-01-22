Сандро Шварц высказался о трансферных планах «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о планах клуба на это трансферное окно.
«Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый – ничего в этом плане не будем предпринимать. Второй – если будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, рассмотрим возможность его приобретения.
В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет? Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды», — сказал Шварц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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