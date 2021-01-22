Йиранек: в Италии Кокорину никто не будет запрещать ходить в клубы. На ужин можно выпить

Бывший футболист «Спартака» Мартин Йиранек дал советы форварду красно-белых Александру Кокорину в преддверии его перехода в «Фиорентину».
«Я играл в Италии давно, думаю, с тех пор что-то поменялось. Первым делом надо постараться выучить итальянский, чтобы понимать ребят и общаться с ними на их родном языке. Иначе ты не поймёшь менталитет.
Конечно, во всех крупных городах есть ночные клубы. Мы с командой тоже ходили туда после игр. Главное — соблюдать правила, установленные в команде, а если он зайдёт отдохнуть в клуб, это не станет проблемой. Запрещать ему никто не будет. У нас такого точно не было, и не думаю, что это поменялось. Италия славится хорошим вином, и когда мы заезжали перед игрой в гостиницу, во время командного ужина его разливали игрокам и тренерам. В этом плане нет никаких запретов. На ужин регулярно можно выпить. Есть ли какое-то ограничение? За этим никто не следил. Были футболисты, которые могли спокойно выпить и по три бокала. Просто они к такому привыкли, их никто не останавливает. Но и они всё понимают, не было такого, чтобы кто-то напился. Бокал или два — самое то», — цитирует Йиранеке «Рейтинг букмекеров».
- 22 января 2021
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