«Плохой мальчик». Что говорят о трансфере Кокорина в Италии

Там наслышаны о похождениях футболиста и сравнивают его с Раскольниковым.

Александр Кокорин — главный хедлайнер зимнего трансферного окна. Нападающий всё ближе к переходу в «Фиорентину». В понедельник Кокорин отправится в Рим, где пройдёт медобследование. Если врачи дадут добро, стороны подпишут контракт на 3,5 года.

Что об этом говорят в Италии, как реагируют местные СМИ и болельщики на приезд Кокорина? Рассказываем.

Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport вышло с заголовком: «Плохой мальчик» для «Фиорентины».

«Не так давно Кокорин был примером на поле, но спустя время в жизни футболиста многое изменилось, — сообщает автор. — Мы говорим о нестандартном человеке, классическом «плохом мальчике в прошлом», который теперь должен исправляться, с учетом количества его «подвигов». Он неоднократно попадал в скандальные истории, стрелял из оружия на свадьбе и даже загремел в тюрьму после драки с российским чиновником. Но если оставить за скобками все неприятные моменты, возможный приход Кокорина — это хорошая новость для болельщиков «Фиорентины». Да, ему уже 30 лет, но тот же Манчини вам скажет, что это не такой большой возраст для футболиста. €5 млн за Кокорина — это сделка, от которой нельзя отказываться».

Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обозреватель Tuttomercato вспомнил все грехи футболиста, сопроводив статью заголовком: «Талант и безрассудство»:

«Кокорин — талантливый нападающий, — начал он. — О нём хорошо отзываются Капелло и Манчини. Футболист он действительно неплохой, но карьеру Кокорина сопровождают скандалы. Он этакий плохой мальчик, который постоянно попадает в передряги. Однажды его застукали в кампании стриптизёрш, в другой раз нападающий поверг в шок весь Неаполь, признавшись, что не знал о выступлении Марадоны за «Наполи». Самые известные скандалы Кокорина — вечеринка в Монте-Карло, стрельба из пистолета на свадьбе друга и год тюрьмы после нападения на российского чиновника. Спустя год он вернулся в большой футбол, но в родном клубе не задержался — «Зенит» отправил его в «Сочи», а затем не стал продлевать с ним контракт. Летом форвард перешёл в «Спартак», но играл мало. Часто был травмирован».

«Путина на моей аватарке не будет». Кокорин про тюрьму, которая открыла ему глаза Важные слова про судебную систему России.

Издание Riservadilusso.it сравнило Кокорина с Раскольниковым Достоевского. Получилось довольно необычно.

«Карьера Александра Кокорина — это спортивное воплощение, которое помогает лучше понять стремительный и противоречивый, но в то же время захватывающий советский характер. Несмотря на социокультурный контекст, изменившийся за два столетия, Кокорин очень похож на Раскольникова, главного героя «Преступления и наказания» Достоевского. Такое ощущение, что за почти двести лет русскую душу ещё мучают всё те же демоны. Судьбы Кокорина и Раскольникова действительно очень похожи.

Кокорин — талант. Ему стоило бы вести более умеренный образ жизни и на 100% сосредоточиться на своей карьере, как это делают другие молодые люди— даже русские. Однако он страдает тем же синдромом, который мешает Раскольникову вести тихую жизнь: оба испытывают полное отвращение к обыденности и обманывают скуку, экспериментируя с любопытством в самых темных глубинах своей души, нарушая закон. Когда кажется, что всё идёт в направлении идеи добра, они оба нажимают кнопку самоуничтожения.

В сезоне- 2017/2018 Кокорин под руководством Манчина провёл свой лучший сезон в «Зените»: 19 голов в 35 матчах. Несколько месяцев спустя, в октябре 2018-го, Кокорин и его друг Мамаев были арестованы после того, как избили российского депутата. На свободу они вышли лишь спустя 11 месяцев».

Кадр из экранизации романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Болельщики «Фиорентины» не рады возможному приходу Кокорина. В их глазах российский нападающий является преступником.

Из-за трансфера Кокорина просят уволить спортивного директора клуба.

«20 дней искали нападающего, чтобы подписать Кокорина за € 5 млн. За 2 года у него 9 голов, тюрьма и 5 травм за четыре месяца. Посредственное подписание спортивного директора. Он должен покинуть должность 1 февраля».

На плохой характер можно закрыть глаза, если Кокорин будет выкладываться на поле.

«Мои сомнения насчет Кокорина связаны исключительно с тем, что он был травмирован и долго не играл. Тот факт, что у него плохой характер – это всё относительно, если он будет выкладываться на поле».

Некоторые до последнего верят, что подписание Кокорина — это шутка.

«Надеюсь, что это просто шутка. Подписание Яковенко, Бенануа и Педро нас ничему не научили? Если купим ещё одного травмированного футболиста после Педро, то у меня просто нет слов».

Другие не видят будущего с Кокориным в составе.

«Какое у нас будущее с Кокориным? 10 игр за два года, так ещё и год в тюрьме. Какой позор!».

Называют нападающий плохим мальчиком.

“Ставка на Кокорина — большой риск для «Фиорентины». Плохой мальчик во всех отношениях».

Отказываются следить за командой.



«Кокорин. Серьёзно? Я больше не буду следить за «Фиорентиной».

Фантазируют, на что способен Кокорин.

“Уже представляю: «Фиорентина» — «Кротоне» — 0:0. Кокорин выходит на 65-й минуте, забивает гол, разбивает угловой флаг, снимает футболку, плюет кому-то в лицо и получает дисквалификацию на 5 матчей».

Мнение, которое имеет место быть.

«Кокорин — хороший второй нападающий, но он прирожденный возмутитель спокойствия, не говоря уже о том, что у него проблемы с алкоголем. Недаром три года назад его посадили в тюрьму за нападение на человека. Он неуправляем».

Нашли хайлайты Кокорина прямиком из тюрьмы.

«Среди голов Кокорина нашла вот этот. Это было в тюрьме! Просто сойти с ума».

Для Кокорина даже придумали псевдоним.

«Новый нападающий «Фиорентины» — Александр Кокорин. Теперь он ПИСТОЛЕРО».