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Уткин отреагировал на предстоящий переход Кокорина в «Фиорентину»

Уткин отреагировал на предстоящий переход Кокорина в «Фиорентину»
Футбол / РПЛ 0
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Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о предстоящем переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«О переходе Кокорина в «Фиорентину» я думаю совсем немного, но этого достаточно, чтобы желать ему самого безмятежного медосмотра в карьере. Чтобы уже сидящий на мази контракт по щелчку вступил в силу. Я очень счастлив. Но не за Кокорина, а за себя. Отныне Александр Кокорин вне актуальной повестки дня. Можно о нём не писать мучительно и столь же мучительно не придумывать поводы его игнорировать. Я, конечно, увижу Александра Кокорина в «Фиорентине». Но «Фиорентину» в Кокорине никогда не увидит никто», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Накануне 29-летний игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.

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